Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгссон перед матчем заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины поделился мыслями о разгроме сине-желтых в предыдущей игре с Францией (0:4) и победе своей команды над Азербайджаном (2:0).

Да, это будет очень важная игра, она будет сильно отличаться от матча с Азербайджаном. Во втором тайме у меня было такое ощущение, что иногда ты хочешь обезопасить себя и не идешь так жестко в единоборства, как всегда. Думаю, это нормальное ощущение, учитывая то, что следующая игра очень важна.

Нас ждет важный матч в воскресенье. Обе команды борются за свой второй чемпионат мира. Украина тоже выходила туда однажды. Уверен, что это будет хороший матч.

4:0 в матче Франция – Украина? Пропускать четыре гола в матче против такой топ-команды, как Франция, тоже не стыдно. На самом деле мы сыграли очень дисциплинированно, и мы также показали очень хороший футбол против Франции. С каждым международным окном мы играем все лучше и лучше. Я доволен своей командой.

Например, Украина пропустила четыре от Франции в одном матче, мы пропустили по два. Это тоже результат. Я думаю, что завтра вы увидите очень серьезный, очень хороший матч. И обе нации должны ожидать этот матч с нетерпением, и мы так же ждем того, чтобы выйти на поле и показать свою игру.