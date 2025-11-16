Тренер Ісландии высказал все, что думает о 0:4 для Украины в матче с Францией
Перед игрой против «викингов» сине-желтые опозорились в Париже
около 9 часов назад
Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгссон перед матчем заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины поделился мыслями о разгроме сине-желтых в предыдущей игре с Францией (0:4) и победе своей команды над Азербайджаном (2:0).
Да, это будет очень важная игра, она будет сильно отличаться от матча с Азербайджаном. Во втором тайме у меня было такое ощущение, что иногда ты хочешь обезопасить себя и не идешь так жестко в единоборства, как всегда. Думаю, это нормальное ощущение, учитывая то, что следующая игра очень важна.
Нас ждет важный матч в воскресенье. Обе команды борются за свой второй чемпионат мира. Украина тоже выходила туда однажды. Уверен, что это будет хороший матч.
4:0 в матче Франция – Украина? Пропускать четыре гола в матче против такой топ-команды, как Франция, тоже не стыдно. На самом деле мы сыграли очень дисциплинированно, и мы также показали очень хороший футбол против Франции. С каждым международным окном мы играем все лучше и лучше. Я доволен своей командой.
Например, Украина пропустила четыре от Франции в одном матче, мы пропустили по два. Это тоже результат. Я думаю, что завтра вы увидите очень серьезный, очень хороший матч. И обе нации должны ожидать этот матч с нетерпением, и мы так же ждем того, чтобы выйти на поле и показать свою игру.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в воскресенье, 16 ноября, на странице события Украина – Исландия на Xsport. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее мыслями о игре поделился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
👀 Это конец? Каковы шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2026? 👀
Поделиться