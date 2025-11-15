Журналист и телеведущий Игорь Цыганик на своем YouTube-канале высказался о работе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

У нас есть Ребров уже в национальной сборной с 2023 года, правильно? Это уже два года, верно? И с тех пор ты не можешь вспомнить такую какую-то яркую игру команды, чтобы можно было сказать, что вот она узнаваемая игра. Если говорить откровенно, то мы все выгрызаем, выцарапываем, вылезаем откуда-то. Нам где-то везет, где-то не везет, но такой стабильной игры, ну просто у нас не складывается. У нас её нет.

За два с половиной года главный тренер сборной даже должен поставить игру команды, чтобы она была узнаваемой. Неважно, какие футболисты у тебя там играют. Не суть важно. Игра должна быть узнаваемой», – пояснил Цыганык.