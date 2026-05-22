Клуб чемпионата ОАЭ Аль-Вахда приблизился к назначению Сергея Реброва на должность главного тренера. Как сообщает UAEkick, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров по подписанию контракта, и в ближайшее время сделка может быть официально оформлена.

Для украинского специалиста это может стать возвращением к работе в Объединенных Арабских Эмиратах, где у него уже есть успешный опыт. Ранее Ребров возглавлял Аль-Айн в период с 2021 по 2023 год и сумел достичь с командой значительных результатов на внутренней арене.

Под руководством Сергея Реброва Аль-Айн выиграл чемпионат ОАЭ, а также стал обладателем Кубка лиги. Именно этот период работы украинского тренера считается одним из самых успешных в его карьере за пределами Украины.

До этого Ребров работал с сборной Украины, однако покинул должность главного тренера национальной команды 22 апреля. После ухода из украинской сборной специалист оставался без работы, однако интерес к нему со стороны команд из Ближнего Востока сохранялся.

В сезоне, который недавно завершился, чемпионом ОАЭ снова стал Аль-Айн. В то время как Аль-Вахда финишировала на пятом месте в турнирной таблице.