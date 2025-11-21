Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026 для национальной команды.

Что тут сказать, это, наверное, одни из самых сильных соперников, которые были в своих корзинах во время жеребьевки. На сегодняшний день Швеция не в лучшем состоянии, но до нашей личной игры ещё много времени. К команде пришел новый тренер, поэтому к марту у них многое может измениться.

Тяжело даются весенние матчи? На этом я вообще бы не акцентировал внимание. Это журналистские стереотипы. Не думаю, что это связано с набором формы.

Самое главное, чтобы все наши ведущие игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах, были здоровы. Шансы Украины и Швеции на выход в финал плей-офф равны, так же как и у всех других пар этого этапа соревнований, — сказал Михайленко в интервью Sport.ua.