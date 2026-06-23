Сергей Разумовский

Львовский Рух официально сообщил о завершении сотрудничества с атакующим полузащитником Остапом Притулой. Об уходе 25-летнего футболиста сообщила пресс-служба клуба.

Притула присоединился к львовской команде осенью 2020 года и в течение нескольких сезонов был одним из ключевых игроков основного состава. За время выступлений в составе Руха полузащитник провел 123 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

Отдельное место в истории клуба Притула занимает благодаря своей стабильности и длительному периоду выступлений за команду. Он является рекордсменом Руха по количеству матчей в украинской Премьер-лиге, что делает его одним из лидеров львовского клуба последних лет.

За период пребывания в команде Притула прошел вместе с Рухом важный этап развития клуба на уровне элитного дивизиона украинского футбола. Он был частью состава, который выступал в УПЛ, получал опыт в матчах против ведущих украинских команд и помогал львовянам в борьбе за результат.

В то же время после завершения сезона в клубе происходят серьезные изменения. Следующий футбольный год Рух проведет уже во Второй лиге, поэтому команда постепенно обновляет состав и прощается с частью игроков, которые ранее были важными для основного состава.

Ранее ЛНЗ объявил о подписании трех игроков Руха.