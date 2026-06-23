Павел Василенко

ЛНЗ объявил о трансферах трех футболистов львовского Руха, а именно Виталия Романа, Таллеса Бренера и Андрея Кителы, которые стали его первыми летними новичками.

23-летний защитник Роман является воспитанником Карпат. В прошлом сезоне сыграл за Рух 21 матч (четыре гола, две передачи).

28-летний хавбек Таллес играл за бразильские Мирасол, Нороэсте и Вила Нову, донецкий Олимпик, финский КуПС, японскую Касиму. В прошлом сезоне провел за Рух 14 игр (один гол, один ассист).

21-летний защитник Китела воспитывался в академиях Карпат и Руха. В прошлом сезоне сыграл 24 матча и отдал три результативные передачи.

По итогам прошлого сезона ЛНЗ занял второе место в турнирной таблице УПЛ и заслужил право выступать в квалификации Лиги конференций.