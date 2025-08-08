Таблица коэффициентов УЕФА. Какое место занимает Украина после поражения Динамо, победы Полесья и ничьей Шахтера
Какое текущее положение Украины в рейтинге УЕФА?
15 минут назад
В четверг, 7 августа, завершилась еврокубковая неделя, в которой приняли участие три украинских клуба.
Напомним, что отечественные команды выступили следующим образом:
Лига чемпионов (третий раунд квалификации): Динамо – Пафос – 0:1
Лига Европы (третий раунд квалификации): Панатинаикос – Шахтер – 0:0
Лига конференций (третий раунд квалификации): Полесье – Пакш – 3:0
Таким образом Украина заработала 1,5 очка (0,375 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и на данный момент занимает 27-е место в рейтинге.
Расписание матчей украинских команд на следующую евронеделю
Вторник, 12 августа
Лига чемпионов: Пафос – Динамо
Четверг, 14 августа
Лига конференций: Пакш – Полесье
Лига Европы: Шахтер – Панатинаикос