Сергей Разумовский

Комитет арбитров УАФ определился с назначением официальных лиц на центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся Динамо и Шахтер. О составе судейской бригады сообщила пресс-служба киевского клуба на официальном сайте.

Главным арбитром будущего поединка назначен Александр Афанасьев из Харькова. В нынешнем сезоне он уже работал на 12 матчах УПЛ, а также обслуживал одну игру Кубка Украины. За это время арбитр показал футболистам 28 желтых карточек и однажды указал на одиннадцатиметровую отметку.

Помогать главному судье на линиях будут Игорь Рыбченко из Запорожья и Денис Романов из Днепра. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Сергей Задиран, который представляет Киевскую область.

За работу системы видеоповторов будет отвечать Владимир Новохатний из Черкасс, назначенный арбитром VAR. Его ассистенткой на этом матче будет Марина Стрелецкая из Сум.

Также стали известны имена официальных наблюдателей. Контролировать работу судейской бригады будет Андрей Шандор, а за функционирование VAR будет отвечать наблюдатель Юрий Можаровский. Оба представляют Львов.

Поединок между Динамо и Шахтером состоится в воскресенье, 3 мая. Стартовый свисток в принципиальном матче прозвучит в 18:00.