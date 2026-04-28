Сергей Разумовский

Полузащитник киевского Динамо Николай Михайленко рискует не сыграть в ближайшем матче против донецкого Шахтера. По информации «ТаТоТаке», футболист получил повреждение икроножной мышцы, из-за чего не попал в заявку команды на поединок с Кривбассом.

На данный момент точные сроки его восстановления остаются неизвестными. В то же время ожидается, что хавбек должен вернуться в строй не позднее матча 27-го тура УПЛ против ЛНЗ. Это означает, что участие Михайленко в украинском классическом, которое состоится уже в это воскресенье в Киеве, находится под серьезным вопросом.

Ситуация для Динамо усложняется еще и тем, что встречу с Шахтером почти наверняка пропустит и основной опорный полузащитник команды Владимир Бражко. Он, по предварительным данным, получил повреждение задней поверхности бедра во время разминки перед игрой в Кривом Роге.

Напомним, центральный матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, Динамо – Шахтер состоится в Киеве в воскресенье, 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.