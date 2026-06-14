Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк сообщил, по какой причине после ряда аренд все же отправится с командой на сбор в Австрию. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Очень рад вернуться в «Динамо» и с нетерпением жду возвращения к тренировкам вместе с командой. Много новых игроков, новый тренер, так что впереди, надеюсь, новый интересный опыт.

Костюк? Да, мы общались месяц-два назад. Он рассказал, что хочет видеть во мне. Я знаю, над чем мне нужно работать, и буду полностью выкладываться, чтобы этого достичь.

В начале года я получил непростую травму, из-за чего потерял много времени. Но перед завершением сезона набрал физические кондиции, вернулся к тренировкам в составе команды, так что могу сказать, что сейчас я полностью готов.