Сергей Разумовский

Эвертон может воспользоваться опцией автоматического продления контракта с украинским левым защитником Виталием Миколенко еще на один сезон. Об этом сообщает журналист The Athletic Патрик Бойланд.

Текущее соглашение 26-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до июня 2026 года. Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года, когда перешел из Динамо, подписав контракт сроком на четыре с половиной года.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом на данный момент является активация клубом пункта о продлении сотрудничества еще на год. Такой шаг позволит Эвертону не только сохранить украинца в составе, но и избежать ситуации, когда футболист приблизится к завершению контракта и потеряет часть своей трансферной стоимости.

При этом летом английский клуб намерен провести с Миколенко отдельные переговоры по подписанию нового долгосрочного контракта. То есть продление на один сезон может стать промежуточным решением, которое даст сторонам больше времени для согласования полноценного нового соглашения.

В текущем сезоне украинский защитник остается важной частью состава Эвертона. На его счету 30 матчей во всех турнирах, 2623 минуты на поле и одна результативная передача.

