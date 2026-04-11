Денис Седашов

Брентфорд и Эвертон сыграли в результативную ничью в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Украинские легионеры Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко провели на поле полный поединок в составах своих команд.

Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря пенальти Тьяго. Эвертон отыгрался усилиями Бету, однако во втором тайме Тьяго оформил дубль. Окончательный счет в компенсированное время установил Кирнан Дьюсбери-Холл.

АПЛ. 32-й тур

Брентфорд – Эвертон – 2:2

Голы: Тьяго, 3, пен., 76 – Бету, 26, Дьюсбери-Холл, 90+1

На данный момент оба клуба имеют по 47 очков. Брентфорд обгоняет ирисок в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Шок на Эмирейтс! Арсенал на собственном поле проиграл Борнмуту.