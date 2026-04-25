Сергей Разумовский

Украинский форвард Ромы Артем Довбик, вероятно, может покинуть итальянский клуб после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщает Voce Giallorossa, отмечая, что руководство и тренерский штаб римской команды уже начали формировать список футболистов, на которых больше не рассчитывают в перспективе следующего сезона.

По информации источника, главный тренер волков Джан Пьеро Гасперини определился с игроками, которые не входят в его дальнейшие планы. Именно они должны покинуть Рому во время ближайшего летнего трансферного окна. В этот перечень попал и нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Помимо украинского форварда, в списке на выход оказались еще пятеро футболистов. Речь идет о фланговом защитнике Костасе Цимикасе, который выступает за клуб на правах аренды, вингере Стефане Эль-Шаарави, а также Брайане Сарагосе и Лоренцо Вентурино, которые также играют в аренде. Еще одним нападающим, с которым, по данным источника, не планируют продолжать сотрудничество, является Эван Фергюсон.

Для Довбика нынешний сезон сложился непросто. Украинец принял участие в 17 матчах за римский клуб, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В то же время значительную часть кампании нападающий пропустил из-за проблем со здоровьем.

В последний раз Артем Довбик выходил на поле еще 6 января. После этого форвард оказался вне игры из-за травмы, а затем перенес операцию, что также повлияло на его возможности помогать команде в течение сезона.

Ранее сообщалось, что Довбик пройдет дополнительное обследование в Роме.