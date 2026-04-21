Сергей Разумовский

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик продолжает восстановление после травмы бедра, которую получил еще в начале года. В римском клубе сейчас ожидают новую информацию о сроках возвращения форварда на поле. Об этом сообщает Romapress.

По информации источника, уже в ближайшие дни футболист должен пройти повторное ультразвуковое обследование. Именно его результаты должны дать медицинскому штабу более точное понимание текущего состояния игрока, а также помочь определить, когда Артем Довбик сможет вернуться к полноценным тренировкам в общей группе.

Напомним, украинец не выходит на поле с 6 января. Именно тогда после матча против Лечче у него диагностировали разрыв левого бедра. С тех пор нападающий проходит восстановление под наблюдением клубных врачей и постепенно приближается к возвращению.

Ожидается, что ближайшее обследование станет определяющим в вопросе дальнейшего плана реабилитации. От его результатов будет зависеть, насколько быстро игрок сможет перейти к следующему этапу восстановления и когда снова появится на футбольном поле в официальных матчах.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне. В этих поединках украинский форвард отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

