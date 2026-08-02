Сергей Разумовский

Михайло Мудрик сегодня отправится в Гонконг, где присоединится к предсезонному сбору Челси. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨🇺🇦 Mykhaylo Mudryk, flying today to Hong Kong to join Chelsea squad and make himself available for Xabi Alonso with immediate effect. pic.twitter.com/ue6wsFoeyX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Украинский вингер должен сразу стать доступным для нового главного тренера лондонского клуба Хаби Алонсо. Наставник оценит физическое состояние футболиста и примет решение о его будущем в команде на следующий сезон.

Накануне стало известно, что дисквалификацию Мудрика из-за употребления мельдония отменили. После этого футболист получил возможность вернуться к тренировочному процессу и снова претендовать на место в составе Челси.

В последний раз Мудрик выходил на поле в конце 2024 года. С тех пор украинец поддерживал физическую форму и готовился к возможному возвращению в футбол.

Михайло Мудрик перешёл в Челси в 2023 году. С тех пор он провёл за лондонский клуб 73 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.

Действующий контракт украинского вингера с Челси рассчитан до 2031 года. Теперь его дальнейшая судьба в команде будет зависеть от оценки тренерского штаба и готовности футболиста конкурировать за место в основном составе.

Ранее Хаби Алонсо высказался о Мудрике после отмены дисквалификации.