Решение принято – Мудрик вылетает в расположение Челси, чтобы удивить Алонсо
Удалось ли украинцу убедить испанского специалиста, в отличие от Степанова?
Михайло Мудрик сегодня отправится в Гонконг, где присоединится к предсезонному сбору Челси. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Украинский вингер должен сразу стать доступным для нового главного тренера лондонского клуба Хаби Алонсо. Наставник оценит физическое состояние футболиста и примет решение о его будущем в команде на следующий сезон.
Накануне стало известно, что дисквалификацию Мудрика из-за употребления мельдония отменили. После этого футболист получил возможность вернуться к тренировочному процессу и снова претендовать на место в составе Челси.
В последний раз Мудрик выходил на поле в конце 2024 года. С тех пор украинец поддерживал физическую форму и готовился к возможному возвращению в футбол.
Михайло Мудрик перешёл в Челси в 2023 году. С тех пор он провёл за лондонский клуб 73 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.
Действующий контракт украинского вингера с Челси рассчитан до 2031 года. Теперь его дальнейшая судьба в команде будет зависеть от оценки тренерского штаба и готовности футболиста конкурировать за место в основном составе.
Ранее Хаби Алонсо высказался о Мудрике после отмены дисквалификации.