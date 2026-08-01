Павел Василенко

Главный тренер Челси Хаби Алонсо впервые высказался о возвращении украинского вингера Михаила Мудрика в команду после завершения допингового дела.

Испанский специалист подтвердил, что в ближайшее время украинец присоединится к лондонскому клубу во время предсезонного турне в Гонконге. По словам Алонсо, в Челси прежде всего радуются тому, что футболист наконец оставил позади один из самых трудных периодов своей карьеры.

«Мы очень рады за него. Наверное, мы даже не можем полностью понять, через что он прошел за это время и что ему пришлось пережить. Если честно, мы не ожидали получить настолько хорошие новости именно сейчас», – сказал Алонсо в комментарии ВВС.

Наставник синих отметил, что тренерский штаб еще не оценивал физическое состояние Мудрика. После продолжительной паузы украинцу необходимо вернуть оптимальную форму, поэтому клуб не будет спешить с его выходом на поле.

«Он каждый день тренировался сам. Это должно было быть очень тяжело, ведь он хотел играть в футбол, быть частью команды, но у него не было такой возможности. Мы понимаем, что ему нужно время», – подчеркнул испанец.

Алонсо также признал, что положительное завершение антидопингового дела стало неожиданностью для клуба. За время отсутствия украинца Челси значительно усилил конкуренцию на флангах атаки, пригласив нескольких новых вингеров.

Именно поэтому окончательное решение о будущем Мудрика пока не принято. Украинец может остаться в первой команде, отправиться в аренду во французский Страсбург или продолжить карьеру в другом клубе.

Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера в январе 2023 года. За это время он провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Последний раз украинец выходил на поле 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций против Хайденхайма (2:0), после чего был отстранен из-за допингового дела. Контракт вингера с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.