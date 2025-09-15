Каталонская Барселона в рамках четвертого тура Ла Лиги сыграла против Валенсии. Матч прошел на компактной арене Йохана Кройфа, которая рассчитана лишь на 6 тысяч зрителей.

Хозяева полностью доминировали и разгромили соперника со счетом 6:0. По два гола оформили Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовски.

Особенным моментом стала первая результативная акция Маркуса Рэшфорда, арендованного у Манчестер Юнайтед. Английский вингер вышел в стартовом составе и на 53-й минуте отдал голевую передачу на Рафинью, увеличив преимущество команды.

Для Рэшфорда это уже четвертый матч в футболке Барселоны.