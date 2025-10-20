Павел Василенко

После катастрофического начала сезона, Рейнджерс уволил Рассела Мартина. Стивен Джеррард упоминался как потенциальная замена, но все указывает на то, что шотландский клуб выбрал немецкого менеджера.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Дэнни Рол близок к тому, чтобы возглавить Рейнджерс. 36-летний немец сейчас безработный. В июле он покинул Шеффилд Уэнсдей, единственный клуб, где он работал самостоятельно.

Шотландцы уже несколько дней ведут переговоры с Ролом. На прошлой неделе немец отклонил предложение, так как счел, что у него слишком мало времени для подготовки к матчу выходных. Однако клуб остался непреклонным – по словам Плеттенберга, контракт будет подписан уже сегодня.

Рейнджерс набрал всего девять очков в восьми турах шотландской Премьер-лиги. В настоящее время они занимают шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч шотландской команды состоится в четверг на выезде в Лиге Европы против норвежского Бранна.