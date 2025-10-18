Украинский легионер помешал Рейнджерс победить в Премьершипе
Глазго на старте сезона не впечатляет
12 минут назад
Фото - Данди Юнайтед
Рейнджерс поделил очки с Данди Юнайтед в матче 8 тура Премьер-лиги. Матч в Глазго завершился со счетом 2:2.
Команда украинского вратаря Евгения Кучеренко смогла уехать из Глазго, отобрав очки у местного гранда.
Глазго, отметившись первыми, позволили сопернику перевернуть матч в пользу Данди, который до заключительных минут поединка претендовал на 3 очка.
Спасителем Рейнджерс стал капитан команды Тавернье, который спас команду от поражения в родных стенах.
Премьер-лига. 8 тур
Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:2
Голы: Осгор, 25, Тавернье, 87 - Трапановски, 66, Сиббальд, 75
