Основной вратарь донецкого Шахтёра Дмитрий Рыжник поделился своими целями на период работы под руководством Арды Турана.

Футболист также отметил, что стремится проявить себя на высшем уровне и мечтает о переходе в Английскую Премьер-лигу или испанскую Ла Лигу. Цитирует Рыжника Футбол 24.

«Какие цели? Побеждать и помогать команде. Лично от себя – помогать всем, чем могу и где могу. Что будет дальше – я не знаю, жизнь покажет. Сейчас я хорошо себя чувствую в Шахтере, мне комфортно, все супер.

Всегда хочется играть на высшем уровне. Хотелось бы поиграть и в АПЛ, и в Испании – там тоже очень сильный чемпионат. Да, в общем, все топ-5 лиг – это высокий уровень, хорошие команды и сильный футбол. Тут даже не нужно ничего доказывать».