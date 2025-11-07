В матче третьего тура Лиги конференций донецкий Шахтер одержал победу над исландским Брейдабликом со счетом 2:0.

Исландские СМИ сдержанно оценили выступление своей команды, отметив ощутимую разницу в уровне соперников. При этом журналисты подчеркнули уверенную и качественную игру Шахтера в матче, который состоялся в Кракове.

«В Кракове (Польша) Брейдаблик потерпел поражение со счетом 2:0 от украинского гранда. Представитель Украины был сильнее с первой и до последней минуты, и победа могла быть более разгромной. Брейдаблик на протяжении всей игры отлично оборонялся, мало атаковал, и это было вопросом терпения для украинской команды.

После качественной атаки на 28-й минуте Артем Бондаренко прекрасным, непревзойденным ударом из-за пределов штрафной площадки после подачи углового забил первый гол Шахтера, и счет стал 1:0. Так продолжалось до 65-й минуты, когда Кауан Элиас точным ударом с линии штрафной площади удвоил преимущество хозяев. Несмотря на мощную атаку Шахтера, голов больше не было.

Дмитрию Резнику в воротах хозяев даже не пришлось отбивать удары нашей команды, поскольку их не было», – подытожили в Mbl.is.