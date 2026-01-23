Павел Василенко

Будущее Энди Робертсона в Ливерпуле оказалось под серьезным вопросом. Как сообщает авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic, шотландский защитник уже этой зимой может изменить клубную прописку. Контракт 31-летнего футболиста с мерсисайдцами действует только до июня, а переговоры о его продлении пока не дали результата.

В нынешнем сезоне Робертсон всё чаще уступает место в стартовом составе Милошу Керкезу, что лишь усилило неопределенность вокруг его роли на «Энфилде». Сам игрок не скрывает сомнений по поводу своего будущего и признает, что не имеет гарантий остаться в команде после завершения контракта.

Еще недавно считалось, что Робертсон просто доиграет сезон в составе красных, а уже летом Тоттенхэм сделает официальное предложение. Однако ситуация резко изменилась. По данным Орнштейна, лондонский клуб уже начал переговоры как с представителями футболиста, так и с Ливерпулем, рассматривая возможность трансфера в январе.

В текущем сезоне Робертсон сыграл 21 официальный матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 миллионов евро, что делает потенциальный переход вполне реальным уже в ближайшее время.