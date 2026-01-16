«Ливерпуль» подтвердил срок восстановления Брэдли
Защитник получил травму в игре против Арсенала
около 2 часов назад
Конор Брэдли / Фото - Ливерпуль
Ливерпуль подтвердил на клубных ресурсах, что защитник Конор Брэдли выбыл до конца сезона.
Североирландский фулбек получил серьезную травму колена в матче 21-го тура АПЛ против Арсенала (0:0). и перенес операцию, а затем начнет период реабилитации в тренировочном центре мерсисайдцев.
До травмы Брэдли сыграл в этом сезоне 21 матч в футболке Ливерпуля, на его счету 2 ассиста.
