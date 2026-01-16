Защитник Ливерпуля сделал заявление о своем будущем в клубе
Футболист проведет важливый разговор с семьей
около 3 часов назад
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон высказался о своих дальнейших планах и перспективах продолжения выступлений в составе мерсисайдского клуба.
«По моему контракту осталось всего пять месяцев, поэтому необходимо проанализировать доступные варианты – то ли решить остаться, то ли уйти из клуба или другие пути. Мне предстоит обсудить сложившуюся ситуацию с семьей, прежде чем сделать окончательный выбор.
После эмоционально насыщенного лета я пытаюсь просто получать удовольствие от статуса игрока Ливерпуля и быть полезным команде.
Одной из моих целей было попадание на чемпионат мира, и, к счастью, сборной Шотландии удалось решить эту задачу. Теперь мне важно осознать, чего именно я и мои близкие хотим от будущего», – заявил Робертсон.
В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Ранее защитник Ливерпуля перенес операцию после травмы колена.