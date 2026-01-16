Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон высказался о своих дальнейших планах и перспективах продолжения выступлений в составе мерсисайдского клуба.

«По моему контракту осталось всего пять месяцев, поэтому необходимо проанализировать доступные варианты – то ли решить остаться, то ли уйти из клуба или другие пути. Мне предстоит обсудить сложившуюся ситуацию с семьей, прежде чем сделать окончательный выбор.

После эмоционально насыщенного лета я пытаюсь просто получать удовольствие от статуса игрока Ливерпуля и быть полезным команде.

Одной из моих целей было попадание на чемпионат мира, и, к счастью, сборной Шотландии удалось решить эту задачу. Теперь мне важно осознать, чего именно я и мои близкие хотим от будущего», – заявил Робертсон.