Сергей Разумовский

Левый защитник Эндрю Робертсон стал игроком Тоттенхэма. О подписании шотландского футболиста сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Робертсон присоединится к «шпорам» 1 июля после завершения контракта с Ливерпулем. Детали сделки с Тоттенхэмом, включая её продолжительность, пока не разглашаются.

Шотландец покидает Ливерпуль после девяти сезонов в составе мерсисайдского клуба. За этот период он стал одним из ключевых игроков команды и помог клубу завоевать девять трофеев.

В футболке Ливерпуля Робертсон провёл 378 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 69 результативных передач. Он был важной частью команды, побеждавшей в АПЛ, Лиге чемпионов и других турнирах. До перехода в Ливерпуль Эндрю Робертсон выступал за Халл, Данди Юнайтед и Куинз Парк.

Для Тоттенхэма это подписание может стать важным шагом в перестройке состава после сложного сезона. Напомним, лондонский клуб почти до завершения кампании боролся за сохранение места в английской Премьер-лиге.