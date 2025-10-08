Павел Василенко

Бразильский вингер Родриго в последнее время редко появляется в стартовом составе мадридского Реала, однако не теряет боевого настроя. В интервью AS он заявил, что уважает решение тренера Хаби Алонсо и готов бороться за место в основе.

После утраты доверия Карло Анчелотти в конце прошлого сезона ситуация для Родриго не улучшилась – при новом наставнике он получает еще меньше игрового времени. Несмотря на слухи о возможном трансфере, футболист решил остаться на «Сантьяго Бернабеу».

«Я на скамейке запасных в этом сезоне, но должен уважать решение тренера. Если выйду в старте – отдам все. Если нет – останусь таким же. Если я играю 20 минут, должен использовать их по максимуму», – сказал Родриго.

В сезоне 2025/26 бразилец провел восемь матчей, лишь дважды выходил в стартовом составе, отдал две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.