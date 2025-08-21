Павел Василенко

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо дал понять одному из своих игроков: пришло время определиться с будущим. Под прицелом оказался Родриго, который уже несколько месяцев находится в центре трансферных слухов.

Недавно Реал обыграл Осасуну со счетом 1:0. Победный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе. Но после матча внимание СМИ было приковано не к французу, а к футболистам, оставшимся на скамейке запасных. И именно Родриго стал главной темой обсуждения.

По информации Marca, ближайшие дни станут решающими для будущего бразильца. Ключевым может стать матч против Овьедо в воскресенье, где Родриго, вероятно, получит шанс выйти с первых минут. Если он убедит тренерский штаб в своей полезности, то останется в Реале. В противном случае – двери для трансфера открыты.

Интерес к нападающему велик: главным претендентом считается лондонский Арсенал, готовый выложить около 80 миллионов евро. Ситуацию внимательно мониторит и Манчестер Сити.