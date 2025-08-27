Главный тренер Селтика Брендан Роджерс поделился впечатлениями после поражения своей команды в плей-офф квалификации Лиги чемпионов от Кайрата (0:0, 2:3 в серии пенальти).

Это просто позор, ведь в прошлом году мы сделали большой шаг вперед. Мы получили подсказку относительно того, что можем сделать, и это была отличная возможность для нас показать, на что мы способны, но нас не будет в Лиге чемпионов. Было много старания, много честности, но Лига чемпионов — это больше, чем просто это.

Это огромное разочарование, и я действительно сочувствую болельщикам, которые проделали такой долгий путь, чтобы быть здесь. Усилия и преданность, которые они проявили, чтобы приехать сюда… Мы горько разочарованы и за них, и за себя.

Лига чемпионов — величественный турнир, но, как всегда, мы должны держаться вместе как команда. Это трудно принять, но за два матча мы сделали недостаточно. В внутреннем чемпионате мы хорошо начали, но на этом уровне, даже против команд, которые не имеют достаточного качества, тебе все равно нужны дополнительные умение и точность.

Очевидно, мы упустили большую возможность дома, а сегодня это не была хорошая игра в футбол. Мы должны это принять. Я поздравляю Кайрат, для них это фантастический результат, но мы упустили огромную возможность, – передает слова Роджерса BBC Sports.

Также, до основного раунда Лиги чемпионов пробился кипрский Пафос.