Сергей Стаднюк

Тренерский штаб киевского Динамо пополнил польский эксперт Мацей Кендзьорек. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

45-летний специалист стал ассистентом главного тренера «бело-синих». Поляк будет работать тренером-аналитиком и специалистом по стандартным положениям.

Кендзьорек родился 1 июля 1980 года, имеет образование бакалавра политических наук и обладает тренерской лицензией UEFA Pro. Свою карьеру начал в 2003 году, работая главным тренером и ассистентом в клубах низших лиг Польши. С 2016 по 2020 год входил в штаб Ракува, который за это время одержал победы во второй и первой польских лигах.

Позже он был помощником в Арке (Гдыня) и Леху (Познань), с последним стал чемпионом Польши. Перед переходом в Динамо специалист возглавлял Радомяк, а также имеет опыт работы с молодежной сборной Польши, которой помогал готовиться к Евро-2019.

Напомним, с конца осени Динамо возглавляет Александр Шовковский. До этого он был ассистентом Мирчи Луческу.