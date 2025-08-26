Буде-Глімт прошел в Лигу чемпионов в противостоянии со Штурмом
После разгромной победы дома норвежцы довели дело до конца в Австрии
около 1 часа назад
На стадионе Меркур Арена в Граце состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между австрийским Штурмом и норвежским Буде-Глимт. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1, однако в групповой этап прошла норвежская команда.
В составе гостей голом отличился Матиас Йоргенсен (15'). За Штурм забивали Сиди Джатта (30') и Тим Эрманн (73').
Первый поединок в Норвегии завершился разгромом 5:0 в пользу Буде-Глимт. Таким образом, по сумме двух матчей далее проходит клуб из Буде, тогда как Штурм будет играть в Лиге Европы.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ. В финале прошлого сезона команда Луиса Энрике уверенно одолела миланский Интер со счетом 5:0.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 2-й матч
Штурм (Грац, Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1 (Джатта 30, Эрманн 73 – Йоргенсен 15) первый матч 0:5