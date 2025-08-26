Сергей Стаднюк

На этой неделе Шахтер ожидает ключевой матч в еврокубковой квалификации. После двух выходных, предоставленных для отдыха и восстановления, команда собралась в Женеве, где через три дня состоится матч с Серветтом за место в основной сетке Лиги конференций, и провела тренировку на поле местного Арбер Стэдиум. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Занятие началось с интенсивной разминки, после чего игроки отрабатывали пасы, контроль мяча и игровые упражнения на ограниченных участках, а также сосредоточились на тактике. Что самое главное, в общую группу вернулся полузащитник Дмитрий Крыськив, который до этого отсутствовал из-за травмы.

Шахтер 26 августа продолжит подготовку, а накануне игры состоятся пресс-конференция и открытая тренировка. Ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер назначен на четверг, 28 августа, на Стад де Женев, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно на странице события Серветт – Шахтер на Xsport.