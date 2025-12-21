Ювентус в центральном матче 16 тура Серии А оказался сильнее Ромы. Матч в Турине завершился со счетом 2:1.

Особый подтекст добавляло противостояние нынешнего наставника Юве Лучано Спаллетти против бывшего клуба, с которым он работал в 00-х и 2010-х годах.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик не успел восстановиться от травмы к этому поединку.

Ничейный счет держался почти весь первый тайм, пока на 44-й минуте Консейсан не провел гол в раздевалку, сделав весомую заявку на победу.

После перерыва хозяева удвоили преимущество благодаря голу Опенда, на который Рома уже не могла не отреагировать. Бальданци довольно быстро сократил отставание в счете, однако в заключительные минуты Ювентус смог устоять, помешав оппоненту временно выйти в лидеры Серии А.

Серия А. 16 тур

Ювентус - Рома 2:1

Голы: Консейсан, 44, Опенда, 70 - Бальданци, 76