Рома, без Довбика, уступила Ювентусу
«Старая синьора» приблизилась к топ-4
около 2 часов назад
Ювентус в центральном матче 16 тура Серии А оказался сильнее Ромы. Матч в Турине завершился со счетом 2:1.
Особый подтекст добавляло противостояние нынешнего наставника Юве Лучано Спаллетти против бывшего клуба, с которым он работал в 00-х и 2010-х годах.
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик не успел восстановиться от травмы к этому поединку.
Ничейный счет держался почти весь первый тайм, пока на 44-й минуте Консейсан не провел гол в раздевалку, сделав весомую заявку на победу.
После перерыва хозяева удвоили преимущество благодаря голу Опенда, на который Рома уже не могла не отреагировать. Бальданци довольно быстро сократил отставание в счете, однако в заключительные минуты Ювентус смог устоять, помешав оппоненту временно выйти в лидеры Серии А.
Серия А. 16 тур
Ювентус - Рома 2:1
Голы: Консейсан, 44, Опенда, 70 - Бальданци, 76
