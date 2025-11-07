Итальянские журналисты высоко оценили игру украинского форварда Артема Довбика, который внес значительный вклад в победу Ромы над Рейнджерс со счетом 2:0 в четвертом туре Лиги Европы. Форвард провел на поле 86 минут и отметился результативной передачей.

«Хотя Довбик и не забил, но отказался от удара в эпизоде, когда сделал отличную передачу на Пеллегрини. Качественная игра от украинского форварда, который много двигался, пытаясь протянуть мяч к воротам соперника», — написали в Tuttomercatoweb.

После четырех сыгранных матчей римский клуб набрал шесть очков и располагается на 18 позиции в таблице Лиги Европы. В нынешнем сезоне Довбик уже провел 12 поединков во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.