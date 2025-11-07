Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини подвел итоги матча Лиги Европы против Рейнджерс, в котором его команда одержала победу со счетом 2:0, и отметил вклад Артема Довбика, который отдал результативный пас на его гол.

Игрок подчеркнул, что эта победа имеет большое значение для коллектива, особенно с учетом напряженного графика и борьбы за выход из группы. Отдельно капитан отметил заметный прогресс украинского нападающего, подчеркнув его растущую роль в атакующих действиях команды.