Футболист Ромы отметил Довбика после победы над Рейнджерс: «Сделал несколько движений, которых раньше не делал»
Капитан подчеркнул важность взаимопонимания в атакующей линии
около 1 часа назад
Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини подвел итоги матча Лиги Европы против Рейнджерс, в котором его команда одержала победу со счетом 2:0, и отметил вклад Артема Довбика, который отдал результативный пас на его гол.
Игрок подчеркнул, что эта победа имеет большое значение для коллектива, особенно с учетом напряженного графика и борьбы за выход из группы. Отдельно капитан отметил заметный прогресс украинского нападающего, подчеркнув его растущую роль в атакующих действиях команды.
«Победа сегодня была важна для нас: это был способ восстановиться. Это не был простой матч, по крайней мере, я так его не видел. Было важно сохранить последовательность в том, что мы делаем. Мы движемся в правильном направлении.
Мы стараемся много общаться, и я считаю, что это важно. Сегодня Довбик сделал несколько движений, которых раньше не делал. Это не только индивидуальный вопрос, дело во всей группе атаки. Если он движется определенным образом, я передаю ему мяч определенным образом, и мы стараемся понять друг друга».
Поделиться