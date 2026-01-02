Рома и Лацио сошлись в дуэли за чемпиона Европы
Все детали перехода
около 1 часа назад
Джакомо Распадори / Фото - Getty Images
Нападающий Атлетико и сборной Италии Джакомо Распадори может вернуться на родину, Sky Sports.
В услугах победителя Евро-2020 заинтересованы два римских клуба. Рома рассматривает вариант с арендой плюс опция выкупа, в то время как Лацио готовы сразу дать деньги, реинвестировав средства от продажи Валентина Кастельяноса в Вест Хэм.
Атлетико готов отпустить Распадори, вернув затраченные 22 миллиона евро на его трансфер.
За полгода в Испании Джакомо провел 14 матчей: 1 гол, 3 ассиста.