Рома стремится воспользоваться положением Мохаммеда Салаха в Ливерпуле, чтобы вернуть египетского форварда в Рим, сообщает Giallorossi.

Руководство Ромы считает, что сможет убедить «Фараона» во второй раз надеть футболку римского клуба.

На пути такого развития событий могут стать личные условия Салаха, который в Ливерпуле получает 400 тысяч фунтов в неделю, учитывая интерес к Мохаммеду из Саудовской Аравии.

Египтянин выступал за Рому с 2015 по 2027 год: 83 матча, 34 гола, 21 ассист.

Салах в текущем сезоне сыграл за Ливерпуль 20 матчей: 5 голов, 4 ассиста. В настоящее время Мохаммед в расположении сборной Египта борется за победу на Кубке африканских наций.

Гасперини высказался о камбэке Довбика в победном матче Ромы.