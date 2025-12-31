Рома готовит громкий трансфер следующим летом.
Довбик может получить звездного одноклубника
около 1 часа назад
Рома стремится воспользоваться положением Мохаммеда Салаха в Ливерпуле, чтобы вернуть египетского форварда в Рим, сообщает Giallorossi.
Руководство Ромы считает, что сможет убедить «Фараона» во второй раз надеть футболку римского клуба.
На пути такого развития событий могут стать личные условия Салаха, который в Ливерпуле получает 400 тысяч фунтов в неделю, учитывая интерес к Мохаммеду из Саудовской Аравии.
Египтянин выступал за Рому с 2015 по 2027 год: 83 матча, 34 гола, 21 ассист.
Салах в текущем сезоне сыграл за Ливерпуль 20 матчей: 5 голов, 4 ассиста. В настоящее время Мохаммед в расположении сборной Египта борется за победу на Кубке африканских наций.
