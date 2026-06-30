Сергей Разумовский

Итальянская Рома продолжает искать новый клуб для украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, римский клуб готов рассматривать варианты с арендой 29-летнего форварда и правом последующего выкупа. Несмотря на это, в ближайшее время украинец должен начать предсезонную подготовку вместе с командой.

Таким образом, на данный момент Довбик остается игроком Ромы, однако в клубе, похоже, открыты к его возможному уходу уже в это трансферное окно.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к украинскому нападающему проявляют сразу несколько клубов испанской и итальянской первенств — Бетис, Вильярреал и Дженоа.

Однако по последним данным, переход к зелено-белым сорвался.