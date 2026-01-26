Рома и Милан поделили очки в матче 22 тура Серии А. Встреча в Риме завершилась с счетом 1:1.

Команды обменялись голами после перерыва: Де Винтер на 62-й минуте огорчил переполненный «Олимпико». В отсутствие Артема Довбика спасителем для Ромы стал Пеллегрини, который голом с пенальти помог свести игру вничью.

Осечка Милана в столице позволила Интеру оторваться на 5 очков в борьбе за Скудетто. Рома.

Серия А. 23 тур

Рома - Милан 1:1

Голы: Пеллегрини, 74 (с пенальти) - Де Винтер, 62