Наполи и Рома пока не до конца довольны своими расходами на линию атаки, сообщает La Gazzetta dello Sport. Римский клуб полтора года назад заплатил за лучшего бомбардира Ла Лиги Артема Довбика 38 миллионов евро с бонусами.

В первом сезоне в Риме украинец забил 17 голов, но нынешний чемпионат сложился сложнее: на его счету лишь три мяча, последний из которых был забит Лечче (2:0), после чего игрок снова получил травму.

Наполи тоже имеет трудности. Клуб потратил 35 миллионов евро на трансфер 2-метрового Лоренцо Лукки. Президент Аурелио Де Лаурентис пока рассматривает эту покупку как рискованную, поскольку игрок остается под вопросом.

Обсуждается вариант обмена, который может быть выгодным обеим сторонам. Наполи сможет себе позволить зарплату Довбика в 3,5 миллиона евро «чистыми», если включить в сделку Лукку с зарплатой 2 миллиона и разгрузить ведомость, продав молодых футболистов.

Ранее Ювентус принял решение по трансферу Довбика.