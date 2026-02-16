Романчук помог Университате закрепиться на вершине Суперлиги. Видео
Краёва не оставила шансов на реванш
40 минут назад
Фото - Университатя Крайова
Університатя Крайова минимально обыграла ФКСБ в матче 27 тура Суперлиги. Матч завершился со счетом 1:0.
Несколько дней назад команды уже встречались в рамках Кубка Румынии. Вторая серия противостояния выпала на разгар чемпионской гонки.
Единственный гол Аль-Хамлави в первом тайме стал решающим для КСУ, которые продолжают лидировать в чемпионате Румынии.
Украинский центральный защитник КСУ Александр Романчук, который получил отдых в кубковой игре, сыграл от свистка до свистка. Голкипер Павел Исенко наблюдал за поединком на скамейке.
Суперлига. 27 тур
Університатя Крайова - ФКСБ 1:0
Голы: Аль-Хамлави, 23
Поделиться