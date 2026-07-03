Сергей Разумовский

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в Аякс. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨🔴⚪️ Marc André ter Stegen to Ajax, here we go! Deal agreed in principle with Barça and player’s camp.



Ter Stegen joins on loan until the end of June 2027 with majority of wages covered by Ajax. pic.twitter.com/2fgtW0sBOh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

По информации источника, между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность о будущем соглашении. Переговоры проходили с участием каталонского клуба, представителей немецкого вратаря и амстердамского Аякса. В настоящий момент трансфер находится на финальной стадии согласования, а сам переход должен быть оформлен в формате аренды.

Ожидается, что тер Штеген присоединится к Аяксу на правах аренды до конца июня 2027 года. Важной деталью будущего соглашения является финансовая часть: большую часть заработной платы 34-летнего вратаря должен взять на себя именно нидерландский клуб. Это позволит каталонцам частично разгрузить зарплатную ведомость, а Аяксу получить опытного вратаря высокого уровня.

Марк-Андре тер Штеген выступает за Барселону с 2014 года. За это время немецкий вратарь стал одним из ключевых игроков каталонской команды, выиграл множество трофеев и на протяжении многих сезонов оставался основным вратарем клуба. Однако в последнее время его ситуация в команде осложнилась, в частности из-за травм и кадровых изменений.

Вторую половину сезона-2025/26 тер Штеген провел в Жироне на правах аренды. Впрочем, полноценно проявить себя в этой команде он не смог: из-за проблем со здоровьем вратарь сыграл лишь два матча. Несмотря на это, интерес к нему со стороны Аякса сохранился, и амстердамский клуб, по-видимому, готов сделать ставку на опыт немецкого вратаря.

Ранее Аякс принял решение не продлевать контракт с украинским футболистом Александром Зинченко. Его период в нидерландском клубе также оказался усложненным из-за травмы: украинец смог провести лишь два поединка за команду.