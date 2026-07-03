Судьба связала с травмированными? Аякс отказался от Зинченко, однако подпишет Тер Штегена
Оба игрока из-за травм провели всего два матча за новые клубы после зимних переходов
26 минут назадПодписаться в
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген близок к переходу в Аякс. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
По информации источника, между сторонами уже достигнута принципиальная договоренность о будущем соглашении. Переговоры проходили с участием каталонского клуба, представителей немецкого вратаря и амстердамского Аякса. В настоящий момент трансфер находится на финальной стадии согласования, а сам переход должен быть оформлен в формате аренды.
Ожидается, что тер Штеген присоединится к Аяксу на правах аренды до конца июня 2027 года. Важной деталью будущего соглашения является финансовая часть: большую часть заработной платы 34-летнего вратаря должен взять на себя именно нидерландский клуб. Это позволит каталонцам частично разгрузить зарплатную ведомость, а Аяксу получить опытного вратаря высокого уровня.
Марк-Андре тер Штеген выступает за Барселону с 2014 года. За это время немецкий вратарь стал одним из ключевых игроков каталонской команды, выиграл множество трофеев и на протяжении многих сезонов оставался основным вратарем клуба. Однако в последнее время его ситуация в команде осложнилась, в частности из-за травм и кадровых изменений.
Вторую половину сезона-2025/26 тер Штеген провел в Жироне на правах аренды. Впрочем, полноценно проявить себя в этой команде он не смог: из-за проблем со здоровьем вратарь сыграл лишь два матча. Несмотря на это, интерес к нему со стороны Аякса сохранился, и амстердамский клуб, по-видимому, готов сделать ставку на опыт немецкого вратаря.
Ранее Аякс принял решение не продлевать контракт с украинским футболистом Александром Зинченко. Его период в нидерландском клубе также оказался усложненным из-за травмы: украинец смог провести лишь два поединка за команду.