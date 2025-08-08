Украинский центральный защитник Борнмута Илья Забарный находится на грани перехода во французский ПСЖ, о чем сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 67 миллионов евро, включая бонусы: 63 миллиона будут выплачены гарантированно, а еще 4 миллиона предусмотрены как дополнительные опции. Сделка с парижским клубом рассчитана на пять лет.

Ожидается, что Забарный пройдет медицинский осмотр до матча за Суперкубок УЕФА, что позволит ему оказаться в заявке на этот поединок.

С 2020 до 2023 года Илья выступал за первую команду Динамо, проведя 84 матча, забив один гол и сделав две результативные передачи. В составе Борнмута, куда он перешел в январе 2023-го, украинец сыграл 86 встреч, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал с Борнмутом сумму трансфера Забарного.