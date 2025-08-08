Французский гранд ПСЖ сделал серьезный шаг к подписанию центрального защитника Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного. Как сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук, клубы достигли соглашения по фиксированной сумме трансфера — €63 млн.

В настоящее время стороны ведут переговоры о дополнительных условиях и бонусах, которые могут быть включены в сделку.

Ранее французские СМИ сообщали, что переход Забарного в ПСЖ был под угрозой срыва, однако последние договоренности значительно приблизили трансфер к завершению.

В прошлом сезоне 22-летний украинец провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с Борнмутом действует до лета 2029 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €42 млн. Забарный является воспитанником киевского Динамо.

Также, Забарный выступил категорически против трансфера в Тоттенхэм.