Павел Василенко

Футбольный мир замер – Криштиану Роналду официально подтвердил, что чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станет для него последним в карьере.

Легендарный нападающий сборной Португалии, которому в июне исполнилось 40, имеет за плечами более 950 забитых мячей и десятки рекордов. Однако даже он признает, что время берет свое.

«Однозначно, это будет мой последний чемпионат мира. Мне исполнится 41 год – и это будет подходящий момент, чтобы попрощаться», – заявил Роналду журналистам.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» также повторил в беседе с Пирсом Морганом, что завершение его блестящей карьеры – уже не за горами.

«Будем честными – когда я говорю «скоро», то, наверное, играть осталось год или два», – отметил португалец в эфире.

Сборная Португалии уже в шаге от квалификации на чемпионат мира – место в финальном турнире команда может гарантировать себе уже в этот четверг, если победит Ирландию.