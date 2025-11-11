Роналдо против Роналду: легенда Бразилии жестко ответил Криштиану – «Он не лучший!»
Бразилец высказался о звездном португальце
2 дня назад
Криштиану Роналду недавно дал громкое интервью, в котором размышлял о самом выдающемся футболисте в истории. Его слова вызвали реакцию другого Роналдо – бразильской легенды, которому не понравились комментарии португальца.
Во время разговора с Пирсом Морганом журналист упомянул Лионеля Месси, заявив, что аргентинец даже не является лучшим игроком своей страны.
В то же время он не скрывал гордости за собственные достижения, подчеркивая, что в настоящее время выступает в лиге, которую считает сильнее испанской.
Однако слова португальца не остались без ответа. Роналдо Назарио, бывший нападающий Интера, Барселоны и Реала, обратился к Криштиану с предупреждением.
«Криштиану забивал всеми возможными способами, даже при смене позиции на поле. Это непросто. Он, без сомнения, один из лучших в истории. Но лучший ли он? На мой взгляд — нет.
Я уважаю его позицию, но, как по мне, он только в первой десятке.
Честно говоря, не люблю говорить о себе в таких спорах. Некоторые люди слишком высоко себя оценивают. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне — о том, что я делал и кем был», — цитирует слова бразильца beIN Sports.
Роналдо Назарио завершил карьеру в 2011 году и в настоящее время входит в руководство клуба Крузейро.