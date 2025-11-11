Павел Василенко

Криштиану Роналду недавно дал громкое интервью, в котором размышлял о самом выдающемся футболисте в истории. Его слова вызвали реакцию другого Роналдо – бразильской легенды, которому не понравились комментарии португальца.

Во время разговора с Пирсом Морганом журналист упомянул Лионеля Месси, заявив, что аргентинец даже не является лучшим игроком своей страны.

В то же время он не скрывал гордости за собственные достижения, подчеркивая, что в настоящее время выступает в лиге, которую считает сильнее испанской.

Однако слова португальца не остались без ответа. Роналдо Назарио, бывший нападающий Интера, Барселоны и Реала, обратился к Криштиану с предупреждением.

«Криштиану забивал всеми возможными способами, даже при смене позиции на поле. Это непросто. Он, без сомнения, один из лучших в истории. Но лучший ли он? На мой взгляд — нет. Я уважаю его позицию, но, как по мне, он только в первой десятке. Честно говоря, не люблю говорить о себе в таких спорах. Некоторые люди слишком высоко себя оценивают. Я предпочитаю, чтобы другие говорили обо мне — о том, что я делал и кем был», — цитирует слова бразильца beIN Sports.

Роналдо Назарио завершил карьеру в 2011 году и в настоящее время входит в руководство клуба Крузейро.