Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии, он забил 967-й гол в карьере
Португалец феерично вернулся в состав команды после травмы
2 дня назад
Кріштиану Роналду / Фото - Yahoo
Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду сделал дубль в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Наджмы (5:2).
Португалец вернулся в состав после травмы. Он сначала реализовал пенальти на 56-й минуте, а на 73-й оформил дубль.
В этой игре 41-летняя легенда футбола забил 966-й и 967-й голы в карьере.
Ранее сообщалось, что Роналду завершил восстановление после травмы подколенного сухожилия.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04