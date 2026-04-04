Владимир Кириченко

Звездный нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду сделал дубль в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Наджмы (5:2).

Португалец вернулся в состав после травмы. Он сначала реализовал пенальти на 56-й минуте, а на 73-й оформил дубль.

В этой игре 41-летняя легенда футбола забил 966-й и 967-й голы в карьере.

GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH HIS 967TH CAREER GOAL!!!



Ранее сообщалось, что Роналду завершил восстановление после травмы подколенного сухожилия.