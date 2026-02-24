Португальский нападающий Криштиану Роналду отреагировал на публикацию 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая сообщила о выписке из больницы после серьезной травмы.\

Повреждение спортсменка получила 8 февраля \во время соревнований по скоростному спуску на зимних Олимпийских играх 2026 года\. Несмотря на сложную ситуацию, Вонн поделилась с подписчиками позитивными новостями о своем состоянии.\

Чемпионов определяют не только моменты побед, но и моменты, когда они отказываются сдаваться. Линдси, твоя сила выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются, — написал Роналду в комментариях к посту американки.

Напомним, что олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в декабре 2024 года возобновила профессиональную карьеру после почти шестилетнего перерыва. На Играх-2026 она выступала с повреждением крестообразной связки.\