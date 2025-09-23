Павел Василенко

Криштиану Роналду, легенда португальского футбола и главная звезда Аль-Насра, присоединился к празднованию Национального дня Саудовской Аравии, который отмечается ежегодно 23 сентября.

Фотографии Роналду впечатлили соцсети: он предстал в традиционной саудовской одежде – белом длинном платье и зелено-черном клетчатом платке с арабской надписью «Наша слава в нашей природе», что является официальным лозунгом нынешнего праздника. В руках футболист держал шамшир – традиционный саудовский меч, который символизирует силу и наследие страны.

Снимки мгновенно разлетелись по интернету, став символом уважения Роналду к культуре страны, где он выступает уже второй год подряд. В Саудовской Аравии отметили искренность этого жеста, назвав португальца настоящим культурным послом.

С момента прибытия на Ближний Восток в январе 2023 года Роналду не только ведет Аль-Наср к победам, но и активно интегрируется в общественную жизнь, участвуя в многочисленных национальных мероприятиях.