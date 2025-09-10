Павел Василенко

Криштиану Роналду продолжает переписывать футбольные летописи. После дубля в ворота Армении в прошлую субботу легендарный форвард снова вышел на первый план – на этот раз в Будапеште, где его гол помог Португалии одержать непростую победу над Венгрией со счетом 3:2.

На 58-й минуте матча Роналду уверенно реализовал пенальти. Этот удар стал ключевым моментом встречи – именно он окончательно переломил ход поединка, в котором Португалия проигрывала 0:1.

Благодаря этому голу 39-летний нападающий достиг исторической отметки – это его 39-й гол в отборочных матчах чемпионата мира, и он сравнялся с легендарным гватемальцем Карлосом Руисом, который до сих пор единолично владел рекордом.

Команда Роберто Мартинеса после двух туров идет на первом месте в группе F с шестью очками. Армения, которая неожиданно победила Ирландию (2:1), закрепилась на второй позиции.

Роналду в очередной раз доказал, что даже на завершающем этапе карьеры он остается символом стабильности и главной ударной силой сборной Португалии. И, похоже, это еще далеко не последний его рекорд.