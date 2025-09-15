Португальский форвард Аль Насра Криштиану Роналду во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии и получил престижную награду Золотая бутса.

Награждение состоялось перед началом матча Про Лиги между Аль Насром и Аль Холудом, в котором команда португальца победила со счетом 2:0. По итогам сезона 2024/25 Роналду провел 30 поединков и отличился 25 голами.

В прошлом сезоне он обошел Айвена Тоуни из Аль Ахли, который забил 23 мяча, и Карима Бензему из Аль Иттихада, на счету которого 21 гол. Контракт 40-летнего нападающего с клубом действует до лета следующего года. За время выступлений в составе Аль Насра Роналду сыграл 109 матчей и забил 95 голов.

Также, Криштиану Роналду повторил мировой рекорд в матче отборочного турнира на чемпионат мира.